C'è posta per te: ospiti d'eccezione Claudio Amendola e Ciro Immobile con la moglie Jessica. Domani, sabato 6 febbraio, Maria De Filippi conduce in prima serata su canale 5 la quinta puntata della 24esima edizione del talk dei sentimenti.

Le persone che si rivolgono alla redazione di C'è Posta per te trovano il coraggio di mettere in gioco i loro sentimenti più profondi e le loro emozioni più intime con la speranza di riallacciare rapporti familiari complicati, ritrovare il primo amore o dedicare una sorpresa speciale ad un proprio caro.

Ospiti d’eccezione di questa settimana: l’attore, conduttore e regista Claudio Amendola e l’attaccante della Lazio e della Nazionale italiana Ciro Immobile accompagnato dalla sua bellissima moglie Jessica.





