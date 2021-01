C'è posta per te , Nicolò Zaniolo regala una cifra esorbitante al 18enne Alessandro. Fan increduli: «Quanti zeri erano?». Il giocatore della Roma è stato ospite con la mamma Francesca Costa nella trasmissione di Maria De Filippi. Zaniolo è stato la "sorpresa" per il giovane Alessandro, un ragazzo di Ardea, in provincia di Roma, grande tifoso dei giallorossi.

A chiamare Maria De Filippi, il papà di Alessandro, il signor Maurizio. L'uomo non è il papà naturale del ragazzo, ma «si sono scelti ed è come se lo fosse». Maurizio ha sposato la mamma di Alessandro 13 anni fa e il ragazzo ha scelto di chiamarlo papà. L'anno scorso però la mamma è morta per una malattia, lasciando soli Alessandro e Maurizio.

Il papà ha scritto una lettera piena d'amore al figlio e poi gli ha regalato un sogno, conoscere il suo idolo Nicolò Zaniolo. Il giocatore ha regalato ad Alessandro la maglia della Roma, gli scarpini e un corso professionale per trovare lavoro. Poi, Francesca Costa si è spostata vicino a papà Maurizio e gli ha regalato una scatola con dentro un assegno. Ma è Maria De Filippi che su un foglietto scrive la cifra esatta donata da Zaniolo, sottolineando: «Cambia la vita». Su Twitter è esploso subito il toto assegno. «Quanti zero ha scritto Maria? Mi sembrava quattro», scrivono alcuni. E ancora: «Ma sono 10mila o 100mila euro?». E c'è chi aggiunge: «Alcuni del pubblico dicono 70mila euro». In ogni caso, Zaniolo campione di generosità.

