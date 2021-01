C'è Posta per Te, Luca Argentero regala le fedi a Michele e Valentina: «La vostra storia è fonte di ispirazione per me». Ecco cosa è successo

Luca Argentero è stato il primo degli ospiti della nuova edizione di C'è Posta per Te. L'attore amatissimo ha fatto da Cupido nel corso della prima puntata del programma del 2021, aiutando Valentina a fare una richiesta molto speciale al suo compagno Michele.

LEGGI ANCHE:

Valentina è riuscita a sopravvivere al cancro. Nel corso del programma Maria De Filippi legge la lettera che la donna indirizza al fidanzato in cui racconta quello che hanno dovuto affrontare insieme negli ultimi anni: «Ogni volta che pensavo di non farcela, con la tua leggerezza e la tua abilità di farmi ridere mi spiazzavi. Come quando cadevano le ciocche di capelli e ti improvvisavi parrucchiere. Riuscivi a trasformare la mia vergogna, in un'occasione per distogliermi dal pensiero della malattia».

La coppia ha avuto una bambina, Mia, nel 2018, la loro vita sembrava essere perfetta, poi Valentina ha iniziato a stare male, fino a quando non è arrivata la diagnosi del tumore. «Dopo un anno e mezzo di cure è arrivato il giorno in cui ci hanno detto che ero guarita e solo lì ti sei permesso di versare una lacrima. La malattia si è fatta da parte e ora sono i sogni che cominciano a premere». Il sogno di Valentina è quello di poter sposare Michele e per il loro matrimonio ha chiamato un ufficiale speciale. In studio arriva Luca Argentero che sposa la coppia con due fedi.

L'attore è visibilmente commosso e spiega che la loro storia è stata per lui fonte di ispirazione: «Siete fonte di ispirazione. Io sono un giovane papà da poco. Riuscire ad ammettere le proprie mancanze è un gesto d'amore, complimenti Valentina». Poi fa un dono alla coppia e chiede di essere invitato alle nozze in occasione delle quali spiega che farà conoscere sua figlia Nina alla loro Mia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA