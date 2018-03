C'è posta per te, Carmen non vede il padre da 8 anni: "La compagna non mi vuole"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

racconta la storia di Carmen a, una ragazza che non sente ilda 8 anni: l'uomo si è rifatto una vita con una giovane compagna non italiana e dal 2010 non ha più sentito sua figlia.LEGGI ANCHE ----> Luca Argentero si commuove a C'è posta per te: "La mia famiglia è come la vostra" Carmen avrebbe voluto riabbracciare suo papà: «Quando gli chiedono di me e mio fratello, lui dice che non esistiamo più e che l'unica figlia che ha è quella della sua compagna. Voglio che lui si renda conto che noi ci siamo». Carmen racconta cosa è successo nella sua famiglia prima dell'allontanamento del padre: «Nel 2000 i genitori si sono separati. Nel 2006 entra in casa di mio padre Monica, una signora polacca che ha una figlia. All'inizio Mirko andava d'accordo con lei. Ci sembrava che tutto andasse bene. Ricordo di averlo detto anche a mia madre che era una brava donna. In quel periodo i miei litigavano pesantemente. Questa signora associò i comportamenti di mia madre a noi. Mio padre non è venuto nemmeno a vedere mai figlia quando è nata, ha perfino disertato il battesimo».Dall'altra parte della busta ci sono Giorgio e Monica. Carmen dice al padre che le manca e si rivolge alla donna: «Non voglio portarti via mio padre come hai fatto tu. Ti chiedo solo una cosa: se questo accadesse a te con tua figlia, come ti sentiresti? Non abbiamo mai fatto nulla, né ti abbiano rinnegata. Ho due bambini che hanno il diritto di vedere il loro nonno». Monica però sostiene di non essersi mai sentita accettata, che Carmen ha scelto di non vedere il padre perché c'era lei, ma non è stata colpa sua. Giorgio poi racconta di aver cercato un conttato con la figlia e chiede: «Sono io che sono offeso, non tu. Non ho mai guardato nemmeno le foto di suo figlio, perché loro non mi cercavano. A Carmen voglio bene ma voglio sapere perché mi ha trattato così. Per me non vale il fatto che la colpa è stata di Monica».Quando Maria chiede cosa abbia intenzione di fare a Giorgio lui parla con Monica e il pubblico rumoreggia. Carmen interviene: «Hai paura che lei ti possa lasciare, per questo aspetti il suo consenso». Poi Giorgio conclude: «oglio andare d'accordo con tutti. Con lei, con Monica e con i miei nipoti. È sempre mia figlia». La busta si apre e tra padre e figlia c'è l'abbraccio, anche se sembra forzato.