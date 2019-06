Bud Spencer, inaugurata la prima via dedicata in Italia al famoso attore

Bud Spencer, a Livorno la prima statua per l'attore in Italia: «Come in Lo chiamavano Bulldozer»â€‹

Da oggi c'è in Italia la prima strada intitolata in onore di Carlo Pedersoli, che con il nome di Bud Spencere ha girato decine din film entrando, con l'amico di mille avventure Terence Hill (alias Mario Girotti), nel cuore di generazioni di italiani.dove si è fatto festa per l'inaugurazione di via Carlo Pedersoli. A quasi tre anni dalla scomparsa del gigante buono, avvenuta il 27 giugno 2016, una comunità si è riunita per onorare il grande attore. Ospite d'onore il figlio di Bud, Giuseppe Pedersoli. Ma non è tutto. Sul lungomare di Livorno, nel pomeriggio del 2 giugno, verrà inaugurata anche una statua dedicata all'indimenticabile interprete di tante scazzottate in tv.