Bryan Adams, positvo al Covid dopo il controllo a Malpensa: «Seconda volta in un mese, vado in ospedale»

Bryan Adams di nuovo positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Un periodo poco fortunato per il cantante Brian Adams che, una volta atterrato a Malpensa, è risultato nuovamente positivo all’analisi del tampone: «Quindi – ha scritto in un post sul social – Me ne vado in ospedale».

APPROFONDIMENTI ALTA TENSIONE Ballando con le Stelle, Sabrina Salerno lite furiosa con Samuel...

Bryan Adams positivo per la seconda volta in un mese al Covid (Foto: Instagram)

In tempi di Covid Bryan Adams non sembra essere fortunato, dato che nonostante sia regolarmente vaccinato è risultato positivo al virus per la seconda volta in un mese. Il cantante canadese l'ha scoperto dopo i controlli fatti all'aeroporto di Malpensa, dove è arrivato con un volo proveniente da New York.

Bryan Adams (Foto: Instagram)

E’ stato lo stesso Bryan Adams, allegando una sua foto all’interno dell’aeroporto e alcuni scatti dell’ambulanza dove ha fatto il test, a dare la notizia sul social: «Eccomi – ha scritto nella didascalia del post - sono appena arrivato a Milano e sono stato trovato positivo al Covid per la seconda volta in un mese. Quindi vado in ospedale. Grazie per tutto il vostro supporto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA