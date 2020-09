Brunori Sas e Neri Marcorè a Caldarola per RisorgiMarche

CALDAROLA - Dopo il teatro delle Muse di Ancona Brunori Sas sarà il 15 settembre a Caldarola dove recupera la data di agosto e rimandata a causa della pioggia per il festival RisorgiMarche. Brunori si esibirà assieme a Neri Marcorè alle 18,30 in Piazza Vittorio Emanuele II.



Due indizi fanno una prova: dopo il concerto del luglio 2017 a Foce di Montemonaco, Dario Brunori e Neri Marcorè tornano a duettare in versione acustica per il pubblico di RisorgiMarche. Brunori era stato uno dei primissimi artisti a dare piena disponibilità a Marcorè al momento della nascita del festival e il suo ritorno conferma la sua particolare attenzione per le comunità colpite dal sisma. Un'occasione, quindi, per rivivere gli incroci di questi due straordinari artisti, in perfetto equilibrio tra note e voci.