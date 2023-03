Bruce Willis, la moglie condivide un video con le loro nozze: «Viviamo i ricordi insieme, poi non potremo più farlo». Fan in lacrime

Emozione e lacrime: Emma Heming Willis ha condiviso diversi ricordi speciali questa settimana in onore del 68° compleanno di Bruce Willis, insieme al loro 14° anniversario di matrimonio. In queste ore, ha pubblicato su Instagram un video del 2019 girato dalla prima moglie di Bruce, Demi Moore. Nel mini film, ambientato sulla canzone dei Coldplay Fix You, Emma e Bruce hanno festeggiato il loro decimo anniversario rinnovando i loro voti nuziali. La cerimonia si è svolta all'aperto al calare del sole, esaltando un momento romantico.

Emma indossava un abito bianco con una manica sulla spalla. Bruce l'ha abbinata a una camicia bianca abbottonata e pantaloni bianchi. Ha aggiunto un cappello beige e sandali. Le loro figlie, Mabel Ray ed Evelyn Penn, facevano le damigelle, mentre le figlie di Bruce con l'ex Demi, Rumer e Scout, suonavano come fossero una band. Tutto è culiminato con un bacio, seguito da un sorridente Bruce che lanciava il suo cappello in aria per la gioia.

Emma, che è accanto a Bruce in questa lotta contro la demenza frontotemporale, ha spiegato nella didascalia sul suo profilo social: «In occasione del nostro decimo anniversario di matrimonio, abbiamo deciso di rinnovare i nostri voti nello stesso posto in cui abbiamo detto "lo voglio" nel 2009. Sono così felice che l'abbiamo fatto». Poi ha continuato: «Cogli ogni opportunità per unirti e festeggiare con la famiglia e gli amici. Questi sono i momenti e le bellissime sacche di ricordi che puoi conservare per tutta la vita. E possiamo mantenere quei ricordi al sicuro e vivi per il quelli che potrebbero non essere in grado di farlo».

Sotto di lei, i fan hanno condiviso il loro amore. «Con le lacrime che mi rigano il viso, ti ringrazio per aver condiviso questo bellissimo video e la tua continua storia d'amore», ha commentato una persona. «Sto urlando», ha aggiunto un altro, mentre un terzo ha fatto eco: «Semplicemente non ho parole. Il dolore deve pesare così tanto. Mi spezza il cuore». Tra i commenti: «Se solo tutti potessero provare un tale amore. Grazie per aver condiviso la tua gioia con noi. Spero che ci siano molti altri momenti da celebrare mentre navighi in questo nuovo mondo». La coppia si è sposata a Turks e Caicos il 21 marzo 2009 e al matrimonio hanno partecipato le figlie e l'ex moglie di Bruce.

All'inizio della giornata, Emma ha condiviso una foto di una bellissima composizione di fiori che le era stata regalata, ricordando come aveva detto alla sua amica Juliya che il suo anniversario stava arrivando. «Mi ha fatto pensare a quanto possano essere difficili questi tipi di occasioni speciali per chi ha problemi come i nostri. Quando di solito la nostra persona riconosce l'evento, ora i loro cervelli che cambiano non possono proprio farlo. Ed è quello che è. Quindi il mio punto è questo. Se conosci qualcuno che si prende cura di qualcun altro, non chiedere cosa puoi fare, fallo e basta. Questo atto casuale di gentilezza rimarrà onestamente per molto tempo», ha scritto.