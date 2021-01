Covid, Bruce Willis in farmacia si rifiuta di indossare la mascherina: «Ho commesso un errore»

Bruce Willis ha ammesso di aver commesso un errore dopo che, secondo quanto riferito, gli è stato chiesto di lasciare un negozio di Los Angeles per essersi rifiutato di indossare la mascherina. L'attore di Die Hard, 65 anni, è stato fotografato lunedì mentre entrava e usciva da una farmacia californiana senza coprirsi il viso.

Bruce Willis Says Not Wearing a Mask in Public 'Was an Error in Judgment' https://t.co/EpF5aCOfvK — People (@people) January 13, 2021

«È stato un mio errore», ha detto Willis alla rivista People. «State al sicuro tutti e continuiamo a proteggerci», ha aggiunto.

Bruce Willis admits making an "error of judgement" after reportedly being asked to leave a store in LA for refusing to wear a face maskhttps://t.co/jVW93mvmC0 — BBC News (World) (@BBCWorld) January 13, 2021

Il medico del pronto soccorso Cleavon MD ha ripubblicato la storia per allertare «tutti i miei operatori sanitari a Los Angeles in prima linea della pandemia che vede morire innumerevoli pazienti». La California, e in particolare Los Angeles, è diventata uno dei punti caldi del coronavirus negli Stati Uniti. Il mese scorso, il Golden State ha superato i 2 milioni di casi registrati dall'inizio della pandemia. La giornalista americana Olivia Messer ha detto che «solo tirare su una bandana o la sciarpa che indossava al collo sopra il naso lo avrebbe potuto aiutare».

