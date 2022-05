Bruce Springsteen torna dal vivo in Italia con tre nuovi concerti: ecco le date e dove saranno

Bruce Springsteen and The E Street Band, nel 2023 torna con il suo tour on the road. La serie di date nei palazzetti americani saranno seguite da un tour europeo che avrà inizio il 28 aprile a Barcellona, e una seconda parte del tour americano a partire dal mese di agosto. Tre saranno i concerti che sanciranno il ritorno del Boss in Italia: giovedì 18 maggio al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

«Dopo sei anni, sono ansioso di rivedere i nostri lealissimi fan e non vedo l'ora di condividere ancora una volta il palco con la leggendaria E Street Band. Ci vediamo là, il prossimo anno e anche dopo!», ha dichiarato un Bruce Springsteen impaziente di tornare a emozionare sui palchi di tutto il mondo.

LE TAPPE

Le tappe confermate saranno a Barcellona, Dublino, Parigi, Ferrara, Roma, Amsterdam, Landgraaf, Zurigo, Dusseldorf, Gothenburg, Oslo, Copenhagen, Amburgo, Vienna, Monaco e Monza. Altre città del Regno Unito e del Belgio saranno annunciate in un secondo momento.

Il rocker 72enne tornerà nel nostro Paese a sei anni dall'ultima volta, dopo i rinvii causati dalla pandemia. Gli ultimi concerti erano stati nell'estate 2016 a Milano e Roma.

I BIGLIETTI

La produzione del cantautore ha spiegato che per agevolare e premiare chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni a causa della pandemia di Covid-19 e non l'ha ancora utilizzato per intero, sarà aperta una speciale prevendita per i biglietti nominali dei tre concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti dedicati a questa pre-sale.

La vendita in anteprima sarà attiva dalle 10 alle 23:59 di mercoledì 25 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e dalle 10 alle 23:59 di lunedì 30 maggio per quella di Monza.

