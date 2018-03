«Papà rinuncio ai tuoi soldi», parla Veronica, la figlia di Bobby Solo

di Valeria Arnaldi

ROMA - «Quando sono stata in ospedale per un mese non è stato solo per un esaurimento ma anche per autolesionismo. Io mi tagliavo le gambe. Non ho voluto dirlo. Lo dico ora perché è informazione»., la figlia di, racconta con la voce spezzata a Domenica Live le sue sofferenze per il rapporto, inesistente, con il padre.«Quando avevo tredici anni ero con mio papà, non stavo bene, e come tutte le ragazzine volevo la mamma. Mio padre a un certo punto ha preso tutte le mie cose e mi ha portato a Genova, mi ha detto: è l’ultima volta che ci vediamo. E poi non l’ho più visto. Era notte fonda, mi ha dovuto prendere una vicina».Poi, il messaggio diretto al padre:«Ho vinto la causa, ho ottenuto il mantenimento, dovremmo andare in causa. Non voglio andare avanti con la causa civile, non voglio niente, voglio far parte della nostra famiglia. Ho fatto un lavoro su me stessa. Voglio vivere meglio. Abbi il coraggio anche tu e dimmi quello che pensi di me. Non voglio niente, solo che ci rivediamo, Non voglio soldi, voglio il tuo amore, voglio rivedere mio fratello, voglio passare una serata insieme e che sia una di tante altre. Nn voglio qualcosa che mi è mancato nel passato, voglio un nuovo inizio per noi due e per questa famiglia».