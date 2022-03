Un volto più luminoso e colorito con un po' di blush, ecco tutti i consigli e gli accorgimenti per un trucco perfetto

ANCONA - Il fantastico blush. Che ti risolve una serata iniziata male o un pomeriggio di spensieratezza. Già, proprio così: per una donna, non c’è niente di meglio di un po’ di blush per dare colore e rendere vivace il volto. Il blush è bellezza per antomasia. Il fard, infatti, applicato nel modo giusto, è in grado di valorizzare al cento per cento i lineamenti del viso e crearti così il momento top.

Sono importanti, però, la tecnica e, in particolare, il pennello che deve essere di buona qualità perché il blush va steso bene e senza lasciare macchie. Per chi non ha il pennello, l’alternativa può essere il blush in stick la cui applicazione è davvero semplice.



Le tecniche

Ci sono diverse tecniche per applicarlo: si va dall’effetto pennello, il classico con cui si applica sulla parte più sporgente delle guance, al draping con il fard utilizzato per creare un effetto che enfatizza i lineamenti, passando per l’effetto scottatura con il blush sulle guance, sotto gli occhi e sul naso. Nel mezzo, poi, troviamo anche l’effetto contouring dove il fard sostituisce i prodotti del contouring e c’è anche l’effetto sunkissed che crea una sensazione di abbronzatura. Per applicare il fard ci sono regole precise: si parte dal colore che deve essere in armonia con l’incarnato, e poi il pennello per il fard in polvere, con una parte più grossa e una più sottile. Non vanno bene i pennelli troppo fini. Per quanto riguarda l’applicazione, dopo aver fatto una buona base con il fondotinta, prende il via la stesura del blush che va messo in modo uniforme. Poche mosse e semplici mosse.



La forma del viso

Ad ogni viso, un tocco di fard. Proprio così: ogni volto ha la sua forma e per valorizzare le varie tipologie va adeguato il make up, blush incluso, Per esempio, su un viso ovale, basta mettere il fard sulle guance nel loro punto più sporgente sfumandolo verso le tempie; se invece si ha un viso tondo, la situazione è già un po’ più complicata perché un viso così ha bisogno di essere allungato con il trucco: il fard, in questo caso, sarebbe preferibile applicarlo dall’alto verso il basso, magari con un po’ di prodotto anche sul mento. Se poi si ha un viso a forma di cuore, è meglio applicare il blush disegnando una C nel senso che va steso sui pomelli sfumandolo poi in senso orizzontale. Il colore deve essere più leggero sulle tempie e più inteso sullo zigomo. Un viso quadrato, invece, richiede un altro tipo di attenzione e cioè, per renderlo più armonioso, il blush andrebbe applicato con movimenti circolari intensificando il prodotto nella parte della guancia più sporgente e, in questo modo, si ammorbidiscono i lineamenti.



Il contouring

C’è poi anche il viso allungato ma, anche in questo caso, la soluzione è dietro l’angolo: oltre al blush, sarebbe il massimo fare anche il contouring e usare, allora, terra e ombretti per rendere la forma ancora più armoniosa. Nell’applicare i prodotti, sarebbe preferibile sempre seguire una linea orizzontale perché così si avrà come risultato un viso meno allungato. L’armonia della bellezza è servita.

