Sanremo, istruttoria Agcom su Blanco: «Incitamento alla violenza». Assolto il bacio Fedez-Rosa Chemical

Blanco nel mirino, Fedez e Rosa Chemical salvi. A un mese dalla fine del Festival di Sanremo, arriva la decisione dell'Agcom - l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - che 'assolve' il bacio sul palco dell'Ariston tra il cantante e il marito di Chiara Ferragni, approfondirà la questione della diretta Instagram di Amadeus e la stessa Ferragni, mentre avvierà un'istruttoria per quanto accaduto con Blanco, che devastò il palco pieno di rose e finì nel mirino della critica.

Agcom su Blanco, Rosa Chemical e Fedez

Il Consiglio Agcom, a maggioranza (con voto favorevole del presidente Lasorella e dei commissari Giacomelli e Giomi e voto contrario dei Commissari Aria e Capitanio), ha ritenuto infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria sull'episodio di Rosa Chemical e Fedez al Festival di Sanremo.

In merito alla performance di Blanco - informa una nota dell'Autorità -, (con voto a favore dei commissari Aria, Capitanio, Giacomelli e Giomi; astenuto il presidente Lasorella) sarà avviata un'istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l'incitamento alla violenza. Le istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media, prevedono una precisa procedura, in cui è previsto il contraddittorio con le parti coinvolte, ad esito della quale il Consiglio adotterà i provvedimenti definitivi.