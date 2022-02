Blanco, look da... Brividi a Sanremo 2022: toglie il mantello e l'Ariston impazzisce

Blanco a Sanremo 2022 regala... "Brividi". Dopo la scalinata dell'Ariston, raggiunge col suo collega Mamhood, Amadeus trascinando il lungo mantello nero che contraddistingue il suo outfit. «Occhio non voglio pestartelo » dice Amadeus. E Blanco se lo toglie per evitare disagi durante l'esibizione, e subito il pubblico impazzisce urlando: «Wow».

Anche ieri Blanco ha portato sul palco un mantello che poi ha tolto mentre cantava. I fan in delirio e il pubblico in studio confermano l'apprezzamento per il ragazzo lombardo.

