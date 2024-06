Bruciasse il sole di Blanco, premiato il video: miglior direttore della fotografia il senigalliese Alessandro Ubaldi

Ai Videoclip Italia Awards, evento annuale dedicato alla cultura dei videoclip, è stato premiato Alessandro Ubaldi, originario di Senigallia, come Migliore Direttore della fotografia per il videoclip di Blanco Bruciasse il cielo, diretto dal regista Simone Peluso e prodotto da Illmatic Film Group.

Alessandro Ubaldi è un direttore della fotografia nato a Senigallia nel 1991. Dopo una laurea in Ingegneria fisica a Milano ha ottenuto un Bachelor in Cinema a Berlino. Dal 2017 lavora come direttore della fotografia per spot pubblicitari e videoclip.

La terza edizione

Si è tenuta a Roma la terza edizione di Videoclip Italia Awards, il principale evento dedicato alla cultura del videoclip e al networking per i lavoratori del settore, che si sono incontrati a Largo Venue dal pomeriggio e hanno discusso del presente e del futuro della propria professione a partire da due panel che hanno coinvolto, tra gli altri, esperti quali Chiara Bonarrigo (Music & Talent Partnership Lead Italy, Vevo) e Federico Farcomeni (Head of Video - Label & Artist Solutions, Believe).

La cerimonia condotta da Riccardo Cotumaccio ha visto premiare la creatività di registi quali Tommaso Ottomano e Marco Pacchiana, insieme a Enrico Bellenghi, il fenomeno internazionale dei Torso, diversi lavori che sfruttano l'animazione (Erika De Nicola per Thatsup, Solenn LeMarchand per la sua band Grimoon, Marco Brancato per Leo Pari) e tutti gli altri vincitori nelle 22 categorie previste.

Borotalco leader

Se Måneskin, Mahmood e Grimoon sono gli artisti che hanno maggiormente creduto nel potenziale del mezzo-videoclip, tra le case di produzione è ancora una volta Borotalco a riconfermarsi leader del comparto.

Per i direttori artistici Alessio Rosa e Nicola Marceddu «Anche questa terza edizione si chiude con grande entusiasmo: tantissime richieste di partecipazione, ospiti che ci hanno raggiunto da tutta Italia, ma soprattutto la gioia nel constatare come i nostri premi siano sempre un'opportunità di incontro da un lato, e di scoperta di nuovi talenti dall'altro: se Tommaso Ottomano vince per la seconda volta il premio come regista dell’anno, siamo altrettanto fieri di aver visto riconosciute da parte della giuria internazionale le capacità di Marco Pacchiana, di Nicolò Bassetto e di Enrico Bellenghi (rispettivamente Regista dell’anno under 25, premio per il Migliore videoclip low-budget e premio per il Migliore videoclip di genere elettronica) e di tutti gli altri vincitori che si stanno affermando proprio ora».

Aspettando la quarta edizione

Appuntamento dunque a inizio 2025 con l'apertura delle candidature per la quarta edizione, che vedrà concorrere i videoclip usciti quest'anno. Come sempre non mancherà «lo spazio per una riflessione costruttiva sulle problematiche che affliggono questa industria, in Italia più che altrove, come abbiamo ascoltato nei dibattiti di ieri sera. Ma questi ostacoli rappresentano - fortunatamente - uno stimolo costante a monitorare e ottimizzare le dinamiche produttive che regolano questo mezzo».

Videoclip Italia Awards è un evento patrocinato da FIMI - Federazione Industria Musicale Italiana e Anica, sponsorizzato da Trans Audio Video (Main Sponsor), Sony, Hollyland, Atomos, Kodak e Panalight. Media Partner: Billboard Italia, Rockol, Vevo.

VINCITORI VIDEOCLIP ITALIA AWARDS - TERZA EDIZIONE

GENERI MUSICALI

Migliore Videoclip Pop

Mahmood - Cocktail d’amore

Regia: Torso

Prodotto da: Division, Borotalco.tv, Mosaicon

Migliore Videoclip Rap/Trap

Thasup, Tiziano Ferro - R()t()nda

Regia: Erika De Nicola

Prodotto da: Movimenti Production

Migliore Videoclip Rock

Måneskin ft.

Tom Morello - Gossip

Regia: Tommaso Ottomano

Prodotto da: d’Aria

Migliore Videoclip Elettronica

Andrea Costanza - Natività

Regia: Enrico Bellenghi

Prodotto da: Bright

Migliore Videoclip Indie

Leo Pari - Roma Est

Regia: Marco Brancato

Migliore Videoclip Alternativo

Grimoon - Cross The Wall

Regia: Solenn Le Marchand

Prodotto da: FrameByFrame

PREMI TECNICI

Migliore Fotografia - in collaborazione con Sony

Blanco - Bruciasse il cielo

Regia: Simone Peluso

DOP: Alessandro Ubaldi

Prodotto da: Illmatic Film Group

Migliore Montaggio

Nitro - Control

Regia: Nicola Corradino

Montaggio: Nicola Corradino

Prodotto da: Borotalco.tv

Migliore Scenografia

Chiello - A pochi passi

Regia: Tommaso Ottomano

Scenografia: Viola Aprile, Caterina Pomante

Prodotto da: Borotalco.tv

Migliore Color Grading

Ariete - Mare di Guai

Regia: Enea Colombi

Color grading: Daniel Pallucca

Prodotto da: Borotalco.tv

Migliori VFX

Lucio Corsi - Radio Mayday

Regia: Tommaso Ottomano

VFX: Nicholas Cravedi

Prodotto da: d’Aria

Migliore Styling

Guè, Anna, Sfera Ebbasta - Cookies N' Cream

Regia: Giulio Rosati

Styling: Ramona Tabita, Ylenia Puglia, Gaia Dallorto, Giorgia Andreazza

Prodotto da: Borotalco.tv

Migliore Make-Up & Hair

Maneskin, Tom Morello - Gossip

Regia: Tommaso Ottomano

Make-Up: Chantal Ciaffardini, Vanessa Forlini

Hair: Gabriele Trezzi, Elisa Zamparelli

Prodotto da: d’Aria

PREMI SPECIALI

Migliore videoclip internazionale - in collaborazione con Atomos

The Blaze - Madly

Regia: The Blaze

Prodotto da: Iconoclast

Migliore videoclip Low Budget

Lamante - L'ultimo Piano

Regia: Nicolò Bassetto

Migliore videoclip o sequenza di Animazione

Leo Pari - Roma Est

Regia e animazione: Marco Brancato

Extraclip

Salmo, Noyz Narcos - CVLT

Regia: Dario Argento, YouNuts!

Prodotto da Maestro & Think Cattleya

Regista dell’anno - Vision Award in collaborazione con Kodak e Panalight

Tommaso Ottomano

Regista under 25 dell’anno - in collaborazione con Hollyland

Marco Pacchiana

Migliore videoclip italiano - in collaborazione con Trans Audio Video

Mahmood - Cocktail d’amore

Regia: Torso

Prodotto da: Division, Borotalco.tv, Mosaicon

Premio speciale Billboard Italia

Madame - Il bene nel male

Regia: Martina Pastori

Prodotto da: Borotalco.tv

Premio giuria studentesca

(assegnato al videoclip più votato da una giuria formata da studenti e studentesse delle accademie, università e scuole di cinema coinvolte nelle attività di Videoclip Italia)

Andrea Costanza - Natività

Regia: Enrico Bellenghi

Prodotto da: Bright