Berlinguer: «Corona a Cartabianca?», la replica della giornalista dopo gli insulti di ieri sera

Rivedremo Mauro Corona a Cartabianca, la settimana prossima? «Questo lo lascio un po’ in sospeso, perché effettivamente ieri ha esagerato, per quanto io sia preparata alle sue uscite. Francamente ha esagerato e senza un motivo preciso». Ha risposto così Bianca Berlinguer alla domanda di Tommaso Labate e Massimo Cervelli, intervenendo su Rai Radio2 a Non è un paese per giovani.

Tornando sullo scontro di ieri con lo scrittore Mauro Corona, ospite fisso del suo programma: «Fa parte un po’ del rapporto tra me e Corona, lui come sempre ha esagerato e gli ho risposto quello che pensavo fosse giusto rispondere», ha detto la giornalista.

Ultimo aggiornamento: 18:34

