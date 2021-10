Bianca Atzei preoccupa i fan: «Sto attraversando giorni difficili, non so se passerà mai questo dolore»

Cosa è successo a Bianca Atzei? La cantante ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram che ha allarmato i fan. In una stories Bianca ha scritto: «Sono assente da qualche giorno sui social perché sto attraversando giorni difficili e tristi. No so se passerà mai questo dolore che sento dentro, ma farò di tutto per riprendermi e tornare a sorridere presto».

La cantante, che da tempo fa coppia fissa con l’inviato delle Iene Stefano Corti, non ha voluto spiegare il motivo della sua assenza, parlando di un grande dolore che l’ha colpita ma senza entrare nel dettaglio della situazione. Nessun altro elemento emerge dal suo profilo dove l'ultima foto risale a 3 giorni fa dopo la partecipazione della Atzei all'evento per i 30 anni di carriera di Marco Masini. Bianca aveva già sofferto molto per amore dopo la fine della sua relazione con Max Biaggi. Un grande storia - a cui lei aveva dedicato peersino una canzone che portò a Sanremo - che però era finita, secondo Bianca Atzei, da un giorno all’altro, lasciandola completamente spiazzata. Ora, sembra che ci sia un altro momento molto delicato da affrontare per lei: c'entra di nuovo l'amore?

