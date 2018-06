Beyoncè e Jay Z nudi le foto intime regalate ai loro fan dopo i concerti

I'm SHOOK.... Un post condiviso da Beyoncé Giselle Knowles Carter (@beybsasha) in data: Giu 9, 2018 at 8:43 PDT

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nudi e intimità: così sono apparsiper promuovere il tourLe due star hanno pubblicato non solo le immagini dello show, del palco gigantesco, delle passerelle e dei costumi degno di Hollywood, ma anche quelle che ritraggono momenti della loro quotidianità "privatissima".Queste immagini intime e senza filtri delle due star sono anche contenute in un libretto che viene donato ai fan che presenziano ai loro concerti.E intanto alla cantante arrivano le critiche di, 79enne giornalista e scrittrice considerata una delle più autorevoli voci del femminismo.In un documentario la Greer critica apertamente Beyoncé: «Penso sia una musicista fantastica, una voce e autentica, ma perché allora deve sempre mostrarsi nuda? Perché?». «Non dico di mostrarsi sempre vestita - prosegue - Mi chiedo però: questa esibizione di sé fa parte del lavoro? Perché è come se una cameriera dicesse che se non si scopre non raccoglie abbastanza mance».