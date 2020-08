Roberto Benigni cerca casa in Puglia, il sindaco di Bitonto gliela offre: «Del 1800, perfettamente ristrutturata»

Il sindaco di Bitonto, Michele Abbaticchio, offre casa al premio Oscar Roberto Benigni. Lo fa con un post su facebook, rispondendo alla richiesta fatta dal regista e attore toscano dal palco del Bif&st.

«Benigni chiama - scrive Abbaticchio nel post - Bitonto risponde immediatamente. Ieri sera Roberto Benigni ha chiesto pubblicamente al sindaco di Bari Antonio Decaro - prosegue il post - di trovargli casa per restare in Puglia citando, espressamente, Bitonto tra le tre alternative. In accordo con l'amico Pino Verriello, annuncio che nel nostro centro antico, il proprietario gli offre una abitazione del 1800 perfettamente ristrutturata». Al testo il sindaco allega anche una foto dell'interno dell'appartamento. È «in piazzetta Margherita da Durazzo - spiega - la sua presenza promuoverebbe gratuitamente la Città, portando produzioni cinematografiche e imprese».

Ultimo aggiornamento: 12:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA