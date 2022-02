Arriva “SuperBenny", da maggio su discovery+ una serie animata in venti episodi dedicata alla food blogger marchigiana Benedetta Rossi

ALTIDONA - Dalla cucina reale di casa sua a quella disegnata di un cartoon: la food blogger marchigiana Benedetta Rossi diventa la protagonista di “SuperBenny”, una produzione animata curata da KidsMe per Discovery Italia. La notizia l’hanno data la stessa food blogger sui suoi canali social e il network in una nota.



La serie

È la prima serie animata che coinvolge lei e la sua famiglia e lei stessa si dice entusiasta per questa nuova esperienza. «Non avrei mai pensato – ha scritto su Instagram – di poter diventare un cartone, è una delle esperienze più incredibili della mia vita. Grazie a Discovery Italia, io, Marco, Cloud e la nostra casa saremo protagonisti di una serie animata». “SuperBenny”, 20 episodi di 5 minuti ciascuno, vede come protagonista, appunto, Benedetta. Proprio come nella vita reale, sarà una web star che deve affrontare i piccoli (e allo stesso tempo grandi) problemi della quotidianità. Deve mediare tra il mondo digitale e le faccende di casa, nel casolare di campagna che divide con il marito Marco, il suo cane Cloud e tutti gli animali dell’aia. L’imprevisto, come sempre, è dietro l’angolo e ogni episodio si caratterizzerà per un “guaio” o un pasticcio. Come risolvere la situazione? Benedetta si trasformerà in “SuperBenny”, eroina pronta a intervenire per sistemare le cose, ogni volta, si legge nelle note di Discovery Italia, con la «ricetta giusta per risolvere i problemi utilizzando gli oggetti quotidiani in modo originale, folle e inaspettato».



I temi

Benedetta Rossi, oltre a “trasformarsi” in cartoon, sarà nella serie anche come doppiatrice, prestando la sua voce all’eroina. Alla base delle storie ci sono due temi che ai bambini piacciono, e non poco: la cucina e gli animali, inseriti in un contesto familiare, con design contemporaneo e accattivante anche per i colori. Una serie che il pubblico potrà vedere da maggio sulla piattaforma streaming discovery+ e poi, in un secondo momento, anche su “Frisbee”, al canale 44. Per il momento queste sono le novità relative alla serie, che Benedetta Rossi attende di poter rivedere trasmesso sulla piattaforma streaming. «Non vedo l’ora – ha scritto su Instagram – di raccontarvi di più e di guardarla insieme a voi. Dovremo aspettare ancora qualche mese, ma intanto eccovi qualche disegno in anteprima». Ne ha pubblicati tre: SuperBenny in cucina con il suo grembiule e accanto il suo fedele amico a quattro zampe Cloud, ancora Cloud davanti al frigorifero, e sempre lui, al centro, tra Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili, nel soggiorno di casa loro.



Il fenomeno

9Il direttore senior della programmazione di Discovery Italia, Gesualdo Vercio, definisce Benedetta Rossi un «vero e proprio fenomeno mediatico, che appassiona milioni di italiani, e volto di punta del nostro gruppo. Una collaborazione, con lei, che si rafforza con questo debutto di una produzione originale animata. È l’ideale per la nostra offerta kids, dedicata ai bambini». Bambini che di sicuro la seguiranno numerosi, a giudicare dai commenti che il pubblico, o meglio followers, ha fatto finora sotto il post che annuncia la serie. I seguaci e appassionati delle ricette di “Fatto in casa da Benedetta” non vedono l’ora che arrivi questo nuovo prodotto editoriale, sicuri che tutti i bambini lo gradiranno.

