Benedetta Rossi, dopo la morte di Nuvola arriva un nuovo cane. Ma la coincidenza è incredibile. Lo scorso agosto, la notizia della morte del cagnolino di Benedetta Rossi, 48enne di Porto San Giorgio, aveva fatto il giro del web. L'influencer marchigiana di cucina aveva condiviso il dolore per la perdita di Nuvola con i suoi milioni di follower che non le hanno fatto mancare la loro vicinanza.

Adesso, a distanza di quasi un mese, arriva un nuovo cagnolino a casa della conduttrice di Real Time. Si chiama Cloud e la sua storia è davvero particolare. A raccontarla, sulle stories di Instagram, Marco, il marito di Benedetta Rossi. «Dopo la perdida di Nuvola - spiega - abbiamo ricevuto migliaia di messaggi. Non tutti siamo riusciti a leggerli. Ma casualmente ne ho aperto uno in cui c'era un link che rimandava a un'associazione canina. È apparsa la foto di una cucciolata e tra i cagnolini ce n'era uno identico a Nuvola, che si chiamava Cloud, ovvero nuvola in inglese. Ho chiamato l'associazione e mi hanno detto che erano quasi tutti prenotati tranne uno, Cloud. Alla tripla coincidenza, ho capito che era destino e abbiamo fatto le carte per l'adozione».

Ora Cloud è in viaggio con Benedetta Rossi e Marco per raggiungere la sua nuova casa. L'influencer ha condiviso la foto del cagnolino su Instagram e a corredo dell'immagine ha scritto: «Ciao a tutti, io sono Cloud, adesso sono in viaggio con Benny e Marco verso la mia nuova casa...loro non si vogliono far vedere perchè hanno un po’ gli occhi lucidi, ma più tardi vi racconterò di più 😊❤️». Benvenuto Cloud.

