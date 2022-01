Benedetta Rossi, dopo l'operazione torna a casa: «Vado piano ma riesco a fare le scale»

Dopo l'intervento alla schiena, Benedetta Rossi torna a casa. La food blogger più nota d'Italia comunica ai follower il suo rientro nella casa in campagna in cui vive, con delle stories Instagram dove saluta le amate zie anziane e un foto in cui è in piedi accanto al suo cane Cloud: «Io e Cloud andiamo a fare un bel riposino 🥱 Vado piano ma riesco a fare le scale».

Benedetta Rossi operata: «È andata… ma questo è il sorriso migliore che riesco a fare»

«Uh Benedetta, che bello! E' tornata» dice la zia dell'influencer mentre le stringe la mano. Apprensive, le zie di Benedetta sono sempre presenti nella sua vita e lei stessa mostra con foto e stories frequenti l'amore incondizionato che le lega.

