Benedetta Rossi:«Sì, sono una contadinotta e me ne vanto»

ALTIDONA - Quando sei bravo, e la fama cresce, diventi vittima degli haters (sui social). Ne è vittima, da qualche settimana, anche Benedetta Rossi, food blogger che da Altidona ha conquistato migliaia di follower sui social, e milioni di visualizzazioni sul suo sito internet. L’ultimo episodio hater tra i commenti di un post sul profilo di Benedetta Parodi.

Attacchi che hanno definito la Benedetta marchigiana come una "contadinotta" o "larga come un comò che non sa nemmeno parlare". Attacchi non sul modo di cucinare ma a quanto sembra per il suo essere troppo semplice, ma non per questo senza carattere. Agli invidiosi però non si risponde con l'odio e lei, candidamente, ha postato una foto con sua zia scrivendo: «Sì, è vero, sono una contadina. Ogni tanto mi prendono in giro per questo, ma non me ne faccio un problema». Gestisce i social da sola, col marito e pochi amici, e aggiunge: «Non so se sto facendo bene, ma guardando il sorriso di zia Giulietta, lei che è una vera contadina, vedo serenità, soddisfazione, saggezza e un pizzico di ironia... io vorrei essere così! Ditemi voi se conoscete qualcuno più cool di lei». Curiosità: sotto i post di Instagram della Parodi, alcuni fan si sono lamentati perché non è scesa in campo per difendere la Benedetta di casa nostra.