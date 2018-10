Belvedere Ostrense protagonista a “Mezzogiorno in Famiglia”: grande attesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BELVEDERE OSTRENSE - Sarà un fine settimana speciale per tutta la comunità di Belvedere Ostrense, protagonista delle due puntate di “Mezzogiorno in Famiglia” che andranno in onda, in diretta su Rai 2, sabato 27 e domenica 28 ottobre. Il Comune di Belvedere Ostrense è infatti stato scelto dalla nota trasmissione tv per la classica “sfida” tra i comuni d'Italia. Mercoledì scorso la troupe di “Mezzogiorno in Famiglia” è stata in paese con l'inviata Eleonora Cortini per registrare alcuni collegamenti che hanno avuto lo scopo di presentare le eccellenze e le peculiarità del borgo belvederese. Dalle prelibatezze culinarie alle tradizioni folkloristiche fino alla squadra di ragazzi del paese che gareggeranno per vincere la puntata finale.Sabato e domenica una delegazione di belvederesi parteciperà in diretta alle due puntate del programma condotto da Massimiliano Ossini, Adriana Volpe e Sergio Friscia. Belvedere dovrà vedersela con gli abitanti di Galatina, il comune in provincia di Lecce di ben 28.000 abitanti. La diretta di sabato e domenica inizierà a partire dalle ore 11. “La partecipazione di Belvedere alla trasmissione Mezzogiorno in Famiglia rappresenta una importante vetrina per il nostro territorio -commenta il sindaco Riccardo Piccioni- avremo modo di fare conoscere la bellezza del nostro borgo e anche le nostre peculiarità artistiche, storiche ed enogastronomiche. Ringrazio tutti i concittadini che in queste settimana hanno lavorato per preparare al meglio la partecipazione alla trasmissione e che come pubblico hanno tifato per la nostra squadra. Naturalmente un in bocca al lupo speciale va alla rappresentativa di Belvedere che sabato e domenica gareggerà in diretta su Rai 2”