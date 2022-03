Belve, Guerritore fiamme con la Fagnani in studio: «Me ne vado». Poi l'attrice al veleno sui social: «Opponiamoci alla banalità»

Belve, il programma di Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, anche ieri sera ha fatto accendere lo studio. A tenere le redini di ogni puntata è la compagna di Enrico Mentana che tra irriverenza mista a cinismo mette in difficoltà i propri ospiti con domande sconvenieti, ma gli ospiti lo sanno. Ieri sullo sgabello ci è finita Monica Guerritore. Tra domande di ex amori e carriera è accesa la miccia. Prima a far agitare la Guerritore che cominciava a stentare a star ben seduta c'è stato il riferimento al suo ex storico Giancarlo Giannini: «No mi rifiuto, basta la gente non ne può più di questa storia sono passati trent’anni», l'attrice risponde con un sonoro Basta.

Belve, lo studio si infiamma con Monica Guerritore

Ma lo studio ha divampato alla successiva domanda della Fagnani. Si torna al 2018 quando la 64enne ebbe uno scontro con Giorgia Meloni. «È rimasto storico in un talk politico con Giorgia Meloni. Lei disse alla Meloni: 'Lei tocca le corde più basse delle persone'. Il giorno dopo Meloni fece un post su di lei. Le ha dato fastidio?»

Scoppia la lite

Poi da belva, Francesca ha tirato fuori gli artigli: «Diciamo che la accusano di essere una radical chic dei Parioli». L'attrice a questo punto non è più in se: «No, no! Basta. Non la voglio neanche sentire perché sennò mi alzo e me ne vado. Non è più il tempo di parlare di queste str****te». A questo punto la Fagnani ha provato a far ragionare la sua ospite ma non ci è riuscita: «Sono stronzate di persone ignoranti, che ignorano quarantacinque anni di grandi testi. Non sono critiche, è disinformazione».

La replica della giornalista

Non poteva star in silenzio la giornalista: «Cosa siamo in dittatura che non le si può neanche rivolgere critiche? Ho capito che lei si scalda parecchio perché le dà fastidio, ma lei si è posta il problema del perché glielo dicono o pensa solo che sono una massa di ignoranti?». La Guerritore ha chiuso con un poco convincente «certo».

Belve, Guerritore fiamme con la Fagnani: «Me ne vado». Poi l'attrice continua sui social: «Opponiamoci alla banalità»

Il post della Guerritore contro il programma

Non contenta perà dell'intervista l'attrice ha voluto dire la sua sui social: «Ci sono due modi per una attrice di andare in tv e fare una intervista: mettersi una maschera e stare al gioco ( anche al massacro così fa ascolto) Rispondere con verità e fare un passo avanti…Io tento sempre di fare un passo avanti…»

