Bell'Italia con Fabio Troiano, Marche protagoniste su La7: da Fonte Avellana al Passetto

CAGLI - Marche in televisione con Bell’Italia in viaggio su LA 7 con Fabio Troiano. Il programma ogni settimana guida oltre un milione di spettatori alla scoperta delle regioni del Bel Paese, in questo caso la nostra splendida regione. Da Serra Sant'Abbondio a Cagli passando per San Ginesio. I primi di luglio per tre giorni la troupe de La7 ha esplorato le Marche «che - ha detto Troiano al termine delle riprese – davvero un territorio vario e affascinante».

Troiano con don Gianni Giacomelli a Fonte Avellana

Il viaggio

Il viaggio è cominciato da Serra Sant'Abbondio, precisamente da monastero di Fonte Avellana insieme a don Gianni Giacomelli, con tappa successiva alla Gola del Furlo. Troiano poi ha toccato San Severino dove, con la direttrice Barbara Mastrocola, ha visitato il Museo dell’Arte recuperata (Marec) che custodisce ed espone all’interno del Palazzo arcivescovile le opere d’arte salvate dalle chiese danneggiate dal terremoto del 2016.

Le tappe

Tappa anche San Ginesio, con i suoi vicoli medievali, l’Ospedale dei Pellegrini e l’Auditorium Sant’Agostino raccontati dalla guida turistica Leonardo Campugiani. Immancabile Ancona. Troiano è sceso con l’ascensore alle grotte del Passetto in riva al mare. Dopo aver esplorato le grotte con le loro caratteristiche porte colorate fino alla Seggiola del Papa con il “grottarolo” Alberto Dubbini, la troupe ha raggiunto il centro di Ancona per calarsi, accompagnata dagli speleologi di Ancona Sotterranea guidati da Andrea Gagliardini, attraverso il tombino di Piazza Stamira nella suggestiva cisterna che fu l’acquedotto cittadino fino agli inizi del 1900. La replica in Tv: La7d domenica h. 19, prima replica lunedì notte dopo Camera con vista, La7d replica domenica mattina fascia 9-11.