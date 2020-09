La piccola Anita di Belforte tra i sedici solisti dello Zecchino d'Oro

BELFORTE DEL CHIENTI - Anita Bartolomei, 7 anni, di Belforte del Chienti è tra i sedici piccoli solisti in gara allo Zecchino d’Oro che andrà in onda a dicembre su Rai1 con la direzione artistica di Carlo Conti. La piccola marchigiana canterà il brano “Custodi del mondo” di Simone Cristicchi e Gabriele Ortenzi. I brani in gara, scelti tra le 586 proposte arrivate all’Antoniano, trasmettono attraverso la musica importanti messaggi educativi e sociali. Tra le tematiche di quest’edizione il valore dell’amicizia, l’inclusione, il rispetto per l’ambiente. A curare gli arrangiamenti musicali, che andranno a comporre la compilation distribuita da Sony Music Italia, il Maestro Peppe Vessicchio, direttore musicale dello Zecchino d’Oro. © RIPRODUZIONE RISERVATA