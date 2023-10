Belen, il ritorno dopo il silenzio sui social: «Mi siete mancati tanto». Come sta la conduttrice

Belen Rodriguez è tornata sui social dopo due settimane di silenzio. La showgirl, al centro dei gossip dopo la separazione con Stefano De Martino e la nuova relazione amorosa con Elio Lorenzoni, ha condiviso un messaggio con i suoi fan nelle Instagram stories.



Avvistata in una clinica a Padova negli scorsi giorni, ieri è stata vista a Milano e oggi finalmente ha deciso di rifarsi viva con i suoi fan che attendevano un suo segnale. Ecco come sta la conduttrice.





Belen Rodriguez, il ritorno

«Mi mancate... Mi siete mancati tanto», ha scritto la showgirl su Instagram. Il ritorno di Belen tranquillizza i fan che da settimane si chiedevano cosa stesse facendo la showgirl e perché non condivideva più nulla su i suoi account social. Il volto sorridente, gli occhi un po' stanchi, Belen Rodriguez si è mostrata in un video con il messaggio telegrafico che, per lo meno, renderà felice proprio i follower che in questi giorni hanno ipotizzato ogni possibile scenario per la conduttrice: «Cosa ci facevi in clinica?», è una delle domande che le hanno rivolto più frequentemente nelle ultime ore. E, ancora: «A Brescia con Elio porterai anche i tuoi bambini», le hanno chiesto i fan.Non è ancora sicuro cosa è accaduto o sta accadendo a Belen, ma il messaggio, si augurano i follower, sia per segnalare un ritorno permanente e non l'ennesima "toccata e fuga".