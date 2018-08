«Belen Rodriguez condurrà Le Iene»: ecco perché potrebbe essere scelta lei

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sembra chesia in lizza per la conduzione de “Le Iene”. Non è certo infatti che Ilary Blasi (e con lei Teo Mammucari) saranno di nuovo al timone dell’ormai storico programma Mediaset.Per la sostituzione si erano già fatti i nomi di Miriam Leone e di Alessia Marcuzzi, entrambe già alla guida del programma, e Melissa Satta (fuori da “Tiki Taka”), e ora spunta quella della showgirl argentina.A dare la notizia “Chi”, settimanale diretto da Alfonso Signorini, secondo cui “Belen oggi è seriamente una possibile candidata per il programma di punta di Italia 1”. Per lei infatti starebbe arrivando un’allettante proposta di lavoro, con cui “coronerebbe il suo sogno”.