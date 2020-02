Belen Rodriguez ritorna alle origini: di nuovo al timone di “Colorado” con Paolo Ruffini

Ultimo aggiornamento: 17:20

Continua la carriera televisiva di Belen Rodiriguez. La showgirl argentina infatti dopo le prove estive de “Il ballo della taranta” e il Festival di Castocaro assieme al ritrovato marito Stefano De Martino, tornerà sul piccolo schermo con la conduzione diUn ritorno al passato per la bella Belen, che ha dato un’ottima prova anche a “Tu si que vales”, che sarà appunto di nuovo al timone del programma comico “Colorado” al fianco di Paolo Ruffini, reduce dalle fatiche del reality “La pupa e il secchione”.A dare la notizia il settimanale “Chi”, diretto da Alfonso Signorini, secondo cui il contratto è stato depositato in questi giorni: “Ritorna in televisione e in conduzione Belen Rodriguez – fa sapere la rivista - La showgirl argentina riprenderà le redini del programma tv comico Colorado.In questi giorni è stato depositato il contratto. Un ritorno alle origini per la Rodriguez, che aveva già condotto il programma in coppia con Paolo Ruffin prima di passare a Tu si que vales”.