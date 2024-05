«Belen rifiuta Ballando con le Stelle: il "no" a Milly Carlucci per dedicarsi ai figli e al nuovo fidanzato»

Belen Rodriguez ci ha ripensato. E così, con un semplice "no grazie non mi sento pronta" avrebbe rifiutato la proposta di Milly Carlucci, che l'aveva scelta tra i concorrenti di Ballando con le stelle, in autunno. Un no, secondo Nuovo Tv, per amore. L'amore per i suoi figli, Santiago e Luna Marì) e per il suo nuovo Angelo custode...

A cinque mesi dalla rottura con Elio Lorenzoni, ora accanto alla showgirl argentina in questi giorni ancora su Prime Video con sua sorella Cecilia in Celebrity Hunted, c'è Angelo Edoardo Galvano, ingegnere siciliano.

L'indiscrezione su Belen

«Lui - scrive il settimanale Nuovo Tv - ha saputo conquistare la Rodríguez e, almeno per ora, gode della simpatia – fondamentale – della neo “suocera”, Veronica.

Certo, il periodo di prova per lui è appena cominciato, ma il buongiorno si vede dal mattino».

L'obiettivo di Belen è quello di ritrovare una serenità che dall’estate 2020, dalla seconda e definitiva rottura con Stefano De Martino non ha più ritrovato. Il suo cuore si è aperto e poi spezzato per Antonino Spinalbese da cui è nata la figlia Luna Marì. Poi con Elio Lorenzini. Per questo ora vuole pensare prima a se stessa, alla sua famiglia e poi al lavoro. Un lavoro in televisione che può anche attendere...