Bee Gees, ecco il trailer del docufilm sui tre fratelli che hanno fatto cantare e ballare il mondo

The Bee Gees: How can you mend a broken heart (Come curare un cuore infranto) è il primo documentario sulla leggendaria band autrice di oltre 1.000 canzoni e venti hit in testa alle classifiche e con più di 220 milioni di dischi venduti. Il film racconta l'ascesa dell'iconico gruppo, composto dai fratelli Barry, Maurice e Robin Gibb, la loro musica e l'evoluzione negli anni e include anche recenti interviste a Barry Gibb, Eric Clapton, Mark Ronson, Noel Gallagher, Lulu, Nick Jonas, Chris Martin e Justin Timberlake.

