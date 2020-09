Beatrice Valli, caduta di stile al Festival di Venezia: il meme con Nunzia De Girolamo scatena la polemica: cosa è successo.

Beatrice Valli questa cafonata poteva risparmiarsela. Sei fiera del tuo vestito? Va bene così. Invece no, dobbiamo essere donne stupide e ironizzare sopra un vestito di un’altra donna. Quando a dirla tutta, le sta anche bene ! pic.twitter.com/Pg1woQy34i — Benni (@benedic7e) September 5, 2020

Dite alla stylist della Valli che non è professionale sminuire il lavoro di una collega, è lì per lavorare o per giudicare gli altri? Lasciamo sia il pubblico a giudicare e dire che oggettivamente sta meglio la De Girolamo pic.twitter.com/L7GnpgZiu8 — Roberta (@robertatalia_) September 5, 2020

Cara Beatrice Valli,

è colpa delle donne come te che le ragazzine corrono ancora dietro a stereotipi di bellezza, di moda, non si apprezzano per quelle che sono e non sono contente mai di quello che indossano. — ℳ𝒶𝓁𝒾𝒶 ᵃⁿˢⁱᵃ ˢᵗᵃⁿ ᵃᶜᶜᵒᵘⁿᵗ🌹🖤 (@universo_malia) September 5, 2020

Beatrice Valli donna da ammirare. Nonostante l'incredibile stanchezza, che solo lei in quanto mamma di 3 figli riesce a comprendere, trova tempo e voglia di prendere per il culo una che ha 20 anni più di lei e (diciamolo) è pure vestita meglio. https://t.co/uP749aWM1U — Samantha (@LadySamantha86) September 5, 2020

nella bufera social dopo la partecipazione al. L'influencer da 2,6 milioni di followers ed ex volto diha sfilato sul red carpet con un vestito da sogno firmato Georges Hobeika al fianco del compagno. La, classe 1995, ha sfoggiato la sua eleganza durante l'evento, ma un po' meno su: al centro della polemica una fotografia in cui la mamma di tre bimbi è stata taggata e che ha ricondiviso tra le sue storie.Nell'immagine laè affiancata a, ex deputata ed ex concorrente di Ballando con le Stelle, che indossa anch'essa un abito rosso. La foto riprende un noto meme, e porta scritto «quando ordini su internet» in corrispondenza della, «quando ti arriva a casa» accanto allaLa caduta di stile nel mettersi in competizione con un'altra donna non è passata inosservata, eè diventata velocemente trending topic su Twitter.La Valli è reduce da un'altra recente polemica innescata da una sua dichiarazione rigorosamente a mezzo social in cui l'influencer sosteneva di non capire come le donne senza figli (lei ne ha tre) possano definirsi "stanche".La momento Beatrice Valli, che sarà ospite a Venezia anche oggi, non ha commentato quanto accaduto: èa lle prese con altre preoccupazioni, come si evince dalle sue ultime storie su Instagram. La Valli e il compagno Marco Fantini sono stati derubati...prorpio degli abiti che avrebbero dovuto indossare sul red carpet.