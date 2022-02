Barbara D'Urso, il dolore per il grave lutto: «Sarai sempre nel mio cuore»

Grave lutto per Pomeriggio 5. E' morto Gianni Tramontano, storico autore della trasmissione di Barbara D'Urso. Ed è stata proprio lei a comunicarlo in diretta ieri: «Volevo salutare insieme a voi un nostro amico, un autore che è stato per tanti anni nelle nostre trasmissioni, e che da un po’ di tempo si era allontanato… Si chiama Gianni Tramontano, che stanotte ci ha lasciato…».

Dopo l'omaggio in televisione, la showgirl ha pubblicato su Instagram una foto insieme all'amico scomparso scrivendo: «Ciao Gianni. Sarai sempre nel mio cuore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA