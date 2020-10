Barbara D'Urso, lite furiosa a Pomeriggio 5. L'ospite fuori di sé: «Fai terrorismo mediatico». Lei reagisce così

Barbara D'Urso , lite fuorisa a Pomeriggio 5 . L'ospite fuori di sé: «Fai terrorismo mediatico». Lei reagisce così. Oggi, nel programma contenitore di Canale 5 si è tornati a parlare, come ogni giorno, dell'emergenza sanitaria. Ospite in collegamento, un agente immobiliare di Forlì che, contravvenendo al Dpcm, farebbe entrare nel suo studio solo clienti senza mascherina. L'uomo avrebbe già ricevuto due multe da 400 euro.

Barbara D'Urso spiega all'uomo che bisogna rispettare le regole e che far entrare in negozio due persone senza mascherina può dar vita a un focolaio. A quel punto l'ospite va su tutte le furie: «Se mi hai contattato per farmi una ramanzina, hai trovato la persona sbagliata. Anche tu stai violando il Dpcm, sei in studio senza mascherina. State facendo terrorismo mediatico, giocando con i numeri».

Barbara D'Urso replica così: «Tu ti permetti di dire che io gioco con i numeri, io leggo i numeri, oggi 7mila nuovi positivi. Qui non violiamo la legge, nel Dpcm ci sono anche le regole per gli studi televisivi. Prendo le distanze da quello che dici».

