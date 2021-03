Barbara D'Urso si commuove in diretta a Pomeriggio 5: «L'ho vista piangere in un angolo, mi si è stretto il cuore...». Gelo in studio

Barbara D'Urso si commuove a Pomeriggio 5: «L'ho vista piangere in un angolo, mi si è stretto il cuore...». Oggi, la conduttrice ha annunciato al pubblico uno stravolgimento della scaletta per un fatto appena avvenuto a Milano. A Fabrizio Corona, infatti, sono stati revocati gli arresti domiciliari e l'ex agente fotografico si è tagliato i polsi in segno di protesta. Poi, dopo una sfuriata con i poliziotti, Corona è stato trasportato all'ospedale Niguarda.

Fabrizio Corona choc, revocati i domiciliari: lui si taglia i polsi e si ricopre di sangue. «Mi taglio la vita»

L'ex re dei paparazzi ha condiviso i video concitati dell'arresto sulle stories di Instagram. E nei filmati choc, appare anche la mamma Gabriella che piange disperata. Barbara D'Urso commenta così la vicenda: «Non faremo vedere il video integrale perché è troppo forte, ma nelle immagini si vede la mamma Gabriella che piange in un angolo. Io la conosco bene, sono mamma e mi si è stretto il cuore a vederla così».

Intanto, Instagram ha rimosso le immagini relative all'autolesionismo. Ma sulle stories è possibile vedere ancora i video dell'arresto e la disperazione di mamma Gabriella, che non ha mai abbandonato il figlio.

