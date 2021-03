Barbara D'Urso spiazza tutti e lancia un appello in diretta a Pomeriggio 5: «Lo dico a te, le stai spezzando il cuore». Gelo in studio

Barbara D'Urso lancia un appello in diretta a Pomeriggio 5: «Lo dico a te, le stai spezzando il cuore». Oggi, nel corso del programma di Canale 5, si è tornati a parlare della scomparsa dei due ragazzi emiliani Alessandro Venturelli (21 anni) e Stefano Barilli (23). Ospiti in collegamento da Sassuolo, i genitori di Alessandro, Roberto e Roberta. Entrambe le famiglie temono che i figli siano finiti nelle mani di una psico-setta.

APPROFONDIMENTI SU RAI1 Flavio Insinna, l'errore clamoroso del concorrente... SUPEREROE TIME Chiara Ferragni e Fedez, Leone riceve una telefonata inaspettata da...

LEGGI ANCHE

Chiara Ferragni e Fedez, Leone riceve una telefonata inaspettata da una persona amata da tutti. Fan increduli: «È davvero lui»

Papà Roberto descrive gli ultimi attimi con Alessandro, prima della fuga: «Era il 5 dicembre. L'ho visto scendere velocemente le scale di casa e poi mi sono accorto che aveva lanciato il suo zaino giù dalla finestra. Sono riuscito a bloccarlo e l'ho convinto a fare un giro in macchina per parlare un po'. Ma quando stavamo per partire, ho visto la nostra cagnolina in mezzo alla strada. Sono sceso per rimetterla nel giardino e quando sono tornato Ale non c'era più». Gli fa eco mamma Roberta: «Il giorno prima di sparire, mio figlio mi ha abbracciato forte. Ora ho capito che mi stava salutando. Temiamo siano nelle mani di una setta perché lui e Stefano (il ragazzo di Piacenza sparito anche lui nel nulla, ndr) sono stati fotografati in stazione a Milano vestiti uguali, come avessero una divisa. Quanche giorno prima di sparire, Alessando mi disse che aveva paura di essere manipolato. Ma non c'è stato tempo per capire di più».

A questo punto, la conduttrice prende in mano le redini della situazione e lancia un suo appello personale ad Alessandro. Guardando direttamente in camera, Barbara D'Urso afferma: «Alessandro ti parlo da mamma. Se non vuoi far sapere niente a noi, almeno a tua madre e a tuo padre. Ma soprattutto a tua madre con la quale hai quel rapporto simbiotico. Le stai spaccando il cuore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA