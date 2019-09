Barbara D'Urso diventa Wonder Woman: sorpresa per la nuova trasmissione

di Ida Di Grazia

La conduttricequando la scorsa settimana l'abbiamo definita così dopo essere tornata a lavoro nonostante il brutto incidente che l'ha costretta a indossare un collare cervicale. Oggi torna ufficialmente in tv cone con il doppio appuntamento della domenica: "Domenica Live" e "Live non è la D'Urso".", il talk show dei record della passata stagione (grazie al, cambia giorno e torna in tv domenica 15 settembre e tra i temi previsti si tornerà a parlare nuovamente del trioDa oggi in rotazione sulle reti mediaset lo spot con unain versione Wonder Woman per lanciare "Live". L'eroina di mediaset, però, torna in tv già da oggi connonostante il brutto incidente della scorsa settimana, che l'ha costretta a indossare un ingombrante collare cervicale. Instancabile e professionale la D'Urso dà inizio ufficialmente alla sua stagione tv.