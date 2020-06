Barbara D'Urso torna a settembre con tutti i suoi programmi: «Dal 7 settembre ripartiamo». Con un'intervista al Corriere della Sera, Barbara D'Urso mette a tacere una volta per tutte le voci che parlavano di un avvicendamento tra lei e Alfonso Signorini e conferma tutti i suoi programmi di punta: Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la d’Urso e Grande Fratello NIP .

LEGGI ANCHE:

Simona Tagli: «Voto di castità per mia figlia e ho abbandonato il mondo dello spettacolo»

Barbara D'urso è una delle poche conduttrici ad essere andata in onda durante il lockdown con le sue trasmissioni. Attualmente dopo la chiusura di Pomeriggio 5 la scorsa settimana è ancora in onda la domenica sera con Live non è la D'Urso. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Barbara D'Urso ha svelato tutte le date di inizio delle sue trasmissioni: «Come previsto da sempre, a settembre sono in palinsesto con Pomeriggio Cinque, che riparte il 7, mentre il 13 sarà la volta di Live Non è la D’Urso e Domenica Live dopo la sospensione dell’emergenza. Intanto continuo a occuparmi del serale, che da intrattenimento e pailettes ora dà spazio all’informazione. La gente è rimasta: adesso c’è bisogno di questo». Le motivazioni che hanno spinto la D'Urso ad andare in onda anche durante il lockdown sono state:«Ho vissuto la paura, ma ho deciso di continuare a lavorare: avevo un dovere verso il pubblico che mi segue. Dovevo informare. Ho avuto i complimenti di Conte, del ministro Speranza e di tutti i virologi per il servizio fatto». Alla giornalista Chiara Maffioletti, la conduttrice ha confermato, come aveva fatto la scorsa domenica, che sarà ancora lei alla guida del Grande Fratello Nip, senza specificare la data di inizio, e smentendo le voci di un possibile passaggio di testimone ad Alfonso Signorini.

Ultimo aggiornamento: 17:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA