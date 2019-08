Barbara D'Urso e il ricordo commosso di Raffaele Pisu: «Gli artisti non muoiono mai»

di Ida Di Grazia

E' morto Raffaele Pisu, aveva 94 anni

Una delle ultime apparizioni tv di Pisu, scomparso oggi a Bologna, è stata proprio nel salotto della D'Urso a. La conduttrice ha voluto omaggiarlo sui suoi social con una tenera foto e un video della puntata.che tre anni fa lo aveva ospitato a "Domenica Live". In quell'occasione Pisu, che aveva 91 anni, ha raccontato insieme alla moglie di aver scoperto di aver avuto da un amore di gioventù un figlio di cui ignorava l’esistenza. Poco fa la D'Urso ha volutopostando non solo il video della puntata del 2016, ma anche una dolce foto in cui abbraccia l'attore e il pupazzo "Provolino": « Che gioia e che onore avere avuto ospite Raffaele Pisu. Quanti racconti e ricordi meravigliosi insieme a lui e al mitico #Provolino 😍😍😍 #raffaelepisu #».