Agata, 25 anni, ha la decima di seno: chirurgo la opera gratis. La storia in televisione

ROMA - Le forme sono un problema per la sua salute. Così Agata, 25 anni, ha raccontato la sua storia nel salotto di Pomeriggio 5 nella speranza di potersi sottoporre a un intervento chirurgico. La donna ha sempre avuto un seno abbondante, ma dopo la gravidanza la situazione è diventata insostenibile per il suo fisico. Alla conduttrice Barbara D'Urso ha spiegato che prima di restare incinta portava una sesta e ora ha una decima. «Ho sempre mal di schiena, sono sempre curva, tendo a ingobbirmi e quindi ho sempre problemi di postura», spiega la ragazza su Canale 5.La ragazza ha spiegato di non avere la disponibilità economica per affrontare le spese di un'operazione di chirurgia plastica e ha lanciato un appello. Il professorha deciso di visitarla gratuitamente per aiutarla a vivere meglio: «Siamo di fronte a una gigantomastia, una patologia che causa l’ingrandimento delle mammelle. Ovviamente la opererò perché non è solo una questione estetica, ma è soprattutto un problema per la salute di Agata».