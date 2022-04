Barbara D'Urso e Pomeriggio 5 versione estate: cosa accadrà al programma Mediaset

Mentre continuano le indiscrezioni sul rinnovo del contratto di Barbara D’Urso, la sua trasmissione “Pomeriggio 5” invece di chiudere i battenti va oltre la data di chiusura prefissata e si allunga fino alla fine di giugno.

Barbara D’Urso (Instagram)

Barbara D'Urso, Pomeriggio 5 va avanti fino a giugno

Nelle ultime ore si è molto parlato del contratto di Barbara D’Urso a Mediaset. Gli accordi con la rete scadrebbero a breve e, stando alle indiscrezioni di Dagospia, i vertici avrebbero deciso di non confermare più gli impegni della conduttrice. Intanto però, come fa sapere il sito “TvBlog”, Pomeriggio 5 cambia studio per ottimizzare i costi ma si allunga oltre la scadenza prefissata. Il termine delle riprese doveva essere a maggio, ma la rete avrebbe chiesto alla conduttrice di coprire gli spazi e andare avanti fino alla fine di giugno.

Durante il periodo estivo poi, sempre secondo le indiscrezioni di “TvBlog”, la trasmissione non sarà sostituita, come accaduto a Natale, da “Pomeriggio 5 news” di Simona Branchetti, mentre dovrebbe andare in onda l’edizione estiva di Mattino 5, chiamata Mattino 5 news.

Il programma pomeridiano della D’Urso tornerà a settembre con gli stessi orari di quest’edizione, in attesa della definizione del contratto della conduttrice.

