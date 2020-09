Barbara D'Urso super sexy, niente sotto la camicia: la foto divide i followers

Barbara D'Urso si è riposata durante le vacanze estive, ma non ha mai smesso di condividere con i followers su Instagram scatti super sexy. In costume, a bordo piscina e nel letto: la conduttrice non si è fatta mancare niente. Nell'ultimo post ha mostrato le gambe scatenando i fan. Con indosso solo una camicia bianca è in piedi davanti a una tenda veneziana. I colleghi dello star system hanno commentato lodando le splendide gambe.

«Barbara le 20enni di tutta Italia vorrebbero spicciarti casa», scrive l'ex inquilino della casa del Grande Fratello, Angelo Sanzio. Tra i followers c'è chi scrive: «Ci metterei la firma per arrivare a 60 anni così». C'è chi tira in ballo il solito ritocchino dalla conduttrice sempre smentito. E chi critica la scelta di mostrare le gambe interamente nude.

