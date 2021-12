Barbara D'Urso non è più in onda: Pomeriggio 5 ha un nuovo volto. Ecco chi conduce adesso

Barbara D'Urso non c'è. I riflettori, come ogni pomeriggio si sono accesi nello studio di «Pomeriggio 5», ma Barbara D'Urso non era lì come sempre. Quello che è successo oggi, ha dell'incredibile, ma è tutto vero. La storica trasmissione di Carmelita, proseguirà il suo percorso senza colei che ne era diventata il volto indiscusso.

Lunedì 20 dicembre rimarrà nella storia di Canale 5 come il passaggio di consegne alla guida di «Pomeriggio 5 News». Le telecamere si sono accese per la diretta e al posto di Barbara D'Urso, in studio, c'era Simona Branchetti, giornalista del Tg5, che da oggi sarà chiamata a orchestrare i lavori in studio del nuovo programma che va ad occupare proprio lo spazio che un tempo era il regno della D'Urso.

Ma il passaggio di consegne, era previsto. E Barbara tornerà al suo posto dal 17 gennaio. Tutto concordato, insomma. Si tratta della sosta per le festività natalizie. Ma per la Brachetti è un'occasione d'oro. Dopo gli ottimi risultati raccolti in estate con Morning News, potrebbe diventare un nuovo volto iconico di Mediaset se riuscisse a catturare gli ascolti in un periodo a livello televisivo più complicato del solito.

«Pomeriggio 5 News» della Branchetti, dunque, cercherà di battere a colpi di share «La vita in diretta» di Alberto Matano, in onda da domani, martedì 21 dicembre, perché bloccato dall'isolamento fiduciario a causa di un contatto con un positivo Covid.

Qualche giorno fa la giornalista, parlando del suo esordio, ha rivelato: «Non so ancora. Ma immagino che, visto il mio profilo professionale, ci sarà più spazio per l’attualità e la cronaca, pur con la leggerezza del pomeriggio televisivo».

