Barbara D'Urso, la verità sulla chiusura di Live: «Ora posso parlare, non vi lascio soli»

Barbara D'Urso svela il destino di Live non è la D'Urso ai followers. Dopo la notizia della chiusura del programma il 28 marzo dice la sua verità in un video su Instagram brindando idealmente con il pubblico. Novità anche per Domenica Live, che cambia e si allunga per lasciare spazio alla politica. Dall’11 aprile 2021, dalle 15.00 alle 17.00, infatti, debutta un nuovo spazio dedicato all’informazione e all’attualità che andrà ad arricchire il programma festivo di Canale 5 dedicato al costume e all’intrattenimento.

Barbara D'Urso, la verità su Live

«Brindiamo insieme ora è ufficiale - spiega sorseggiando vino bianco in un video pubblicato sull'account personale di Instagram - , posso parlare, posso confermarvelo. "Live non è la D'Urso" va avanti ancora per cinque puntate, poi si ferma qualche puntata prima, per ricominciare la prossima stagione come è scritto nel comunicato ufficiale Mediaset, nero su bianco».

Barbara D'Urso, gli appuntamenti

«Nel frattempo - continua la conduttrice - per non lasciare soli la domenica continueremo con la politica, la cronaca e tutti gli ospiti facendo quello che facevamo due anni fa con le dirette. Pomeriggio 5 continua fino a giugno e poi dalla nuova stagione riprenderà anche Live. Questa è la verità. Pensavate che vi avrei lasciati soli?».

© RIPRODUZIONE RISERVATA