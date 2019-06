Barbara D'Urso, Live chiude in anticipo: la conduttrice spiega le motivazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

avrebbe dovuto continuare con il suo programmafino ai primi di luglio, ma pare che la condutriceBarbara ha avuto un anno intenso, dal punto di vista lavorativo, partendo da Pomeriggio 5, Domenica Live, Il Grande Fratello 16 e per finire con il suo show serale, più che fortunato.L'azienda aveva annunciato che l'ultima puntata si sarebbe tenuta il 3 luglio ma la D'Urso ha smentito, spiegandone le ragioni: «Come sapete l’azienda e Pubblitalia mi avevano chiesto di andare avanti per altre due puntate di #nonèladurso, fino al tre luglio», spiega, «Ma ho preferito dire di no e chiedere di farmi andare un po’ in vacanze per tornare carichissima ad inizio settembre. E loro hanno compreso».Nel post tra gli hashtag c'è #ultimapuntata che conferma che con quella di questa sera si chiude l'attività lavorativa della regina di Canale 5 per questa stagione.