Barbara D'Urso in lacrime in diretta a Pomeriggio 5. «Non lo posso abbracciare...». Oggi, la conduttrice Mediaset si è commossa durante un'intervista a un'infermiera positiva al coronavirus. L'infermiera, in collegamento da Genova, ha raccontato: «Sono in isolamento nella mia stanza dal 10 marzo. Mio marito mi lascia il cibo fuori alla porta e non posso abbracciare mio figlio». Barbara D'Urso cerca di incoraggiarla: «Pensa al momento in cui potrai riabbracciare tuo figlio, sarà ancora più bello...». Barbara D'Urso pronuncia queste parole con voce rotta e si commuove.

L'infermiera conclude: «Devo stare in quarantena ancora dieci giorni e rifare il tampone. Non vedo l'ora di togliere la mascherina e baciare mio figlio». Commossi gli utenti su Twitter: «Intervista toccante».

