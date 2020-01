Barbara D'Urso , furiosa in diretta a Pomeriggio 5 : «Se fosse davvero così mi incazz***». Oggi, nel salotto Mediaset si è tornati a parlare della sparizione di Luigi Mario Favoloso. L'ex fidanzato di Nina Moric sarebbe sparito da casa dal 29 dicembre scorso. Oggi, tra le nuove testimonianze, una dichiarazione choc.

In collegamento con Barbara D'Urso, Nathan, amico di Nina Moric . Ecco le sue parole: «Mi sono allenato in palestra con Nina e mi ha raccontato di aver litigato con Luigi Mario Favoloso. Lui l'accusava di averlo tradito. Poi Luigi Mario avrebbe fatto una cosa molto grave che non posso dirti. A quel punto, Nina Moric lo avrebbe lasciato e lui avrebbe minacciato di suicidarsi a Capodanno. Ma Nina è tranquilla, sa che non lo farebbe mai. Dopo essere sparito ha chiuso il profilo, tipica mossa di chi vuole aumentare i propri follower. In ogni cosa lui avrebbe fatto una cosa molto grave a Nina che non posso dirti. Se lo sapessi tu sono guai». A questo punto Barbara D'Urso si innervosisce: «Io spero di non aver capito. Da anni combatto contro la violenza sulle donne. Ma non credo che Luigi Mario possa aver fatto una cosa del genere. Se fosse davvero così mi incazz***». Nathan replica: «La violenza sulle donne è molto grave, ma questa cosa è perfino uno 0.5 più grave».

Intanto, in diretta arriva la telefonata della mamma di Luigi Mario Favoloso che smentisce l'amico Nathan: «Ho sentito Nina Moric fino a domenica 5 gennaio e non era affatto arrabbiata con mio figlio. Non mi ha detto assolutamente di aver litigato con Luigi Mario». Veronica Satti, in collegamento, sostiene la tesi dell'amico Nathan: «Quella cosa la so anch'io». Barbara D'Urso rimanda la discussione ad ulteriori approfondimenti.

