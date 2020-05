Barbara D'Urso, foto senza trucco su Instagram. Ma i fan notano un dettaglio: «Guarda cos'ha...». La conduttrice di Pomeriggio 5 ha appena postato sul suo profilo Instagram uno scatto che la ritrae in versione acqua e sapone nel suo bagno di casa.

«Ma i capelli appena sveglia???Buongiorno così», scrive ironica Barbara a corredo della foto. Ma l'attenzione dei fan viene attirata da un dettaglio. «Ha la fede», scrive una follower. E ancora: «Indossa la fede, avrà una relazione?».

In realtà i fan più attenti replicano: «La fede ce l'ha sempre». In diverse interviste, Barbara D'Urso aveva rivelato di indossare sempre la fede della mamma scomparsa quando lei era una bambina. L'anello che ha attirato l'attenzione dei follower potrebbe, quindi, essere proprio quello. Simbolo dell'amore per la sua mamma.

