Barbara D'Urso anti-Covid: «Per le mie info sul virus ho avuto i complimenti da Conte e Speranza»

I suoi consigli su come lavare le mani, mettere i guanti e la mascherina sono stati cliccatissimi dall'inizio della pandemia di coronavirus: Barbara D'Urso, in un'intervista sul Corriere della Sera, ha svelato di aver ricevuto i complimenti anche da membri del Governo per le sue informazioni preziose. «Ho vissuto la paura, ma ho deciso di continuare a lavorare: avevo un dovere verso il pubblico che mi segue. Dovevo informare. Ho avuto i complimenti di Conte, del ministro Speranza e di tutti i virologi per il servizio fatto».

«Mi metto nei panni di chi sta a casa: era fondamentale far capire come ci si lava le mani correttamente e l'ho fatto vedere. Non so quanti video ricevo di bambini che si lavano come ho insegnato», dice la D'Urso. E sul fatto che sul web hanno spopolato anche imitazioni e rivisitazioni ironiche, risponde: «Va benissimo. Ma c'è stato anche il viceministro Buffagni che mi ha ringraziata per aver mostrato che è possibile infettarsi anche con i guanti, sporcandomi con la tempera. Spiego le cose come vorrei le spiegassero a me. Lo trovo utile. E va bene anche l'ironia se diffonde il messaggio».

Nell'intervista D'Urso parla dello «choc di andare in onda senza pubblico. Con Live - Non è la d'Urso - dice - siamo stati i primi. D'improvviso non c'era più nessuno, nessuna energia. È come per un attore recitare in un teatro vuoto, per Ligabue fare un concerto a Sansiro con gli spalti deserti». «Quando potremo riavere il pubblico sarà come debuttare. All'inizio era agghiacciante. Ho detto: ce la devo fare».

